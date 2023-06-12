Tensilica助力汽车雷达开发

Paul McLellan, Cadence

在Linley Fall处理器大会上，Cadence的David Bell展示了如何利用Tensilica ConnX DSP实现汽车雷达处理的定制化。

适合汽车应用的传感器主要有四种类型：相机、激光雷达、毫米波雷达和超声波。如上图所示，这些传感器各有优缺点。不过，各类传感器是互补的，组合使用就能在各项参数指标拿到“全绿”。上方橙色蜘蛛图展示了雷达的优缺点，这是David演讲的重点。

雷达的基本原理如上图所示。雷达发射波束，波被物体反射，然后反射回来由雷达进行分析。

通过复杂的数字信号处理，我们从雷达获取三项所需的数据：

距离判断：目标有多远?

速度测定：目标相对于雷达的运动速度有多快?

角度测定：目标在什么方向上运动?

利用调频连续波(frequency modulated continuous wave, FMCW)雷达，我们可以确定这三项参数。一个FMCW调频周期是一个可变频率，在本例中雷达的范围是77GHz到78GHz。

三者中最简单的是距离判定。反射信号从发射信号的延迟可以直接用来计算往返时间，从而计算到物体的距离（基于光速）。

要测量目标的速度，雷达需要发送两个调频信号。中频信号在线性调频之间的相位变化会对应目标的速度（在单个线性调频持续时间内目标位置的变化）。

角度测定是最复杂的参数。它需要两个或更多的接收天线，才能计算出两个天线处接收信号之间的相位差。

Tensilica ConnX DSP产品家族

上述列出了Tensilica家族从音频到视觉，再到人工智能的完整产品。红色圈出的是ConnX DSP家族，用于雷达、激光雷达和通信。

上图展示了Tensilica ConnX DSP家族的所有产品。120和110都是新产品。所有产品软件互相兼容。处理器已通过ISO 26262 ASIL-B或ASIL-D认证。

上面列出了适用于ConnX处理器的软件库。

An Example

案例

上图所示为瑞萨 RH850/V1R-M 使用旧版 Tensilica BBE32 核心的实例。

总结

了解更多

如需了解更多信息，请参见 ConnX DSP 产品页面https://www.cadence.com/en_US/home/tools/ip/tensilica-ip/connx-dsps.html





